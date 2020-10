Võimsas hoos jätkav tõusev Poola tennisetäht jõudis poolfinaali

Kaheksandikfinaalis esimese asetusega Simona Halepi (WTA 2.) konkurentsist lülitanud 19-aastane Swiatek oli seitse aastat vanemast Trevisanist, kes alustas turniiri kvalifikatsioonist, tund ja 20 minutit kestnud matšis parem 6:3, 6:1.

Avasetis jäi Swiatek küll 0:2 ja 1:3 kaotusseisu, ent haaras seejärel kohtumise juhtohjad kindlalt enda kätte, võites viis järjestikust geimi ja murdes kahel korral Trevisani servi. Teises setis mängis noor poolatar veelgi enesekindlamalt, loovutades vastasele vaid ühe geimi ning murdes neljal korral Trevisani servi.

Swiatek, kellest sai alles teine Prantsusmaa lahtistel poolfinaali jõudnud poolatar pärast Jadwiga Jedrzejowskat 1939. aastal, kohtub poolfinaalis turniiri kvalifikatsioonist alustanud argentiinlanna Nadia Podoroskaga (WTA 139.), kes oli veerandfinaalis 6:2, 6:4 parem maailma viiendast reketist Elina Svitolinast.

Teen Queen ????@iga_swiatek shines bright under the lights reaching a first career slam semi-finals ending Trevisan's run 6-3 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/8Yhiz2ghV4