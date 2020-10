Viit setti vajanud Djokovic murdis finaali, ees ootab Nadal

17-kordne slämmivõitja Djokovic omas neli tundi väldanud matšis juba kolmandas setis matšpalli, kuid 33-aastasest serblasest 11 aastat noorem Tsitsipas suutis seti enda kasuks pöörata, võites kolm järjestikust geimi, murdes seejuures kahel korral maailma esireketi servi.

Kohtumise neljas sett kulges tasavägises joones, kus kumbki pool kindlat edu saavutada ei suutnud. Otsustaval hetkel suutis taaskord oma paremuse maksma panna aga Kreeka esireket, kes võitis 4:4 viigiseisul kaks järjestikust geimi, viies matši otsustavasse setti.

Viies sett algas Tsitsipase jaoks küll geimivõiduga, kuid siis Djokovicile kõva lahingu andnud kreeklase jõud rauges. Karjääri teist Prantsusmaa lahtiste võitu jahtiv Serbia äss võitis koguni kuus järjestikust geimi, murdes kolmel korral vastase servi.

Prantsusmaa lahtiste finaalis ootab Djokovici ees turniiri viimasel kolmel hooajal ja kokku 12 korral võitnud Rafael Nadal. Djokovic mängis Prantsusmaa lahtiste finaalis viimati 2016. aastal, kuhu jääb ka tema seni ainus võit. Toona oli serblane parem Andy Murrayst.

Rafael Nadaliga on Djokovic Pariisis finaalis vastamisi läinud kahel korral. 2012. aastal oli Nadal parem 6:4, 6:3, 2:6, 7:5, kaks aastat hiljem võidutses hispaanlane 3:6, 7:5, 6:2, 6:4. Kokku on omavahel kohtutud 55 korral, 29 korral on võidutsenud Djokovic.