Ülivõimas Nadal võitis Prantsusmaa lahtistel 100. matši ja 13. tiitli

Liivaväljakute kuningaks kutsutav 34-aastane Rafael Nadal jätkas Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel enda suurepärast seeriat, triumfeerides Pariisi liival juba 13. korda. Sellega tõusis Nadal slämmivõitude arvestuses Roger Federeri kõrvale – mõlemal on 20 suure slämmi turniiri võitu.

Maailma teine reket püsib Prantsusmaa lahtiste finaalides võitmatuna, seekordses finaalis alistas Nadal maailma esireketi Novak Djokovici kaks tundi ja 41 minutit kestnud kohtumises 6:0, 6:2, 7:5. Djokovicil kulus koguni 55 minutit, et esimene geim võita.

See neljas kord, kui Nadal on Pariisis triumfeerinud settigi kaotamata.

Nadal on nüüd Prantsusmaa lahtistel võitnud 100 ja kaotanud vaid kaks (!) matši – 2009. aastal jäi ta kaheksandikfinaalis üllatuslikult alla rootslasele Robin Söderlingile, 2015. aastal kaotas ta veerandfinaalis Djokovicile (siia arvestusse ei lähe 2016. aasta, kui Nadal jõudis kolmandasse ringi, aga jättis turniiri vigastuse tõttu pooleli – toim).

Nadal on tenniseajaloos alles viies mängija – ja teine mees –, kes saanud ühel slämmiturniiril vähemalt 100 võitu. Esikohal on selles arvestuses Martina Navratilova, kes sai Wimbledonis 120 võitu ja 14 kaotust. Meeste arvestuses juhib Federer, kel on Austraalia lahtistel 102 võitu ja 15 kaotust ning Wimbledonis 101 võitu ja 13 kaotust.

Ühtlasi on Nadal ka viies mängija ning teine mees, kes on võitnud 20 suure slämmi turniiri. Temast ja Federerist eespool on Margaret Court 24, Serena Williams 23 ja Steffi Graf 22 slämmivõiduga.

Nadal on enda võidud võtnud 15 aastaga – karjääri esimese slämmivõidu teenis ta 2005. aasta Prantsusmaa lahtistel.

See oli Nadali ja Djokovici 56. omavaheline matš (Djokovic juhib 29:27) ning 16. suure slämmi turniiridel (Nadal juhib 10:6). Slämmifinaalides on nad nüüd vastamisi olnud üheksal korral ja Nadal asus selles arvestuses 5:4 juhtima.