Djokovic kurikuulsast intsidendist: ei saa lubada, et seda jälle ei juhtu

Djokovic oli US Openi neljanda ringi kohtumises hispaanlase Pablo Carreno Busta vastu avasetis 5:6 kaotusseisus, kui lõi punktide vahel palli hooletult pallipoisi suunas, aga tabas hoopis joonekohtunikku kõri piirkonda.

Djokovic otsustati pärast pukikohtunik Aurelie Tourte'i, turniiri peakohtuniku Soeren Friemeli ja inspektor Andreas Egli nõupidamist slämmiturniirilt eemaldada. Serblane ei ilmunud matši järel pressikonverentsile ning palus vabandust sotsiaalmeedia vahendusel.

"Loomulikult oli šokk US Open niimoodi lõpetada," rääkis Djokovic peatselt algavate Itaalia lahtiste pressikonverentsil. "Loomulikult oleks see minu karjääris võinud juhtuda palju varem, see oleks võinud juhtuda paljude mängijatega."

"Oli ebaõnn, et pall tabas joonekohtunikku. Palju spekuleeriti, kas see [Djokovici diskvalifitseerimine] oli õigustatud. Leppisin sellega ja olen edasi liikunud. Ma ei saa lubada ega garanteerida, et ma ei tee oma elu jooksul veel midagi sellist. Mõistagi annan endast parima, aga elus on kõik võimalik," rääkis serblane.

"See oli ootamatu ja ettekavatsemata, aga kui palli niimoodi lööd, on oht, et see tabab kedagi. Loomulikult ei ole ma seda unustanud, ma ei usu, et unustan selle iial."

Djokovic on Roomas toimuval turniiril esimeses ringis vaba ja ootab teises ringis vastast paarist Tennys Sandgren - Salvatore Caruso. Liivaturniirist, mis on soojenduseks kahe nädala pärast algavatele Prantsusmaa lahtistele, võtab osa ka maailma teine reket Rafael Nadal, kes alistas Djokovici mulluses finaalis 6:0, 4:6, 6:1.