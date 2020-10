Roger Federer tunnustas Rafael Nadali saavutust

"Mul on alati olnud ülim austus oma sõbra Rafa vastu nii inimese kui tšempionina. Suurimate konkurentidena oleme üksteist edasi püüdlema innustanud, et saada paremateks mängijateks. Sestap on mul suur au õnnitleda Rafaeli tema 20. suure slämmi tiitli puhul. Eriti imeline on see, et ta on suutnud Prantsusmaa lahtistel võidutseda 13 korral, mis on spordiajaloo üks suuremaid saavutusi. Õnnitlen veel Rafa meeskonda, sest keegi ei suuda tippu jõuda üksinda. Ma loodan, et 20 on lihtsalt üks sammudest meie teekonnal. Hästi tehtud, Rafa! Sa väärid seda!" kirjutas Roger Federer sotsiaalmeedias.

Nadal ka viies mängija ning teine mees, kes on võitnud 20 suure slämmi turniiri. Temast ja Federerist eespool on Margaret Court 24, Serena Williams 23 ja Steffi Graf 22 slämmivõiduga.