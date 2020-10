USA lahtiste slämmiturniiril joonekohtunikku palliga löönud ja seejärel diskvalifitseeritud Djokoviciga juhtus sarnane intsident nüüd ka Prantsusmaa lahtistel.

New Yorgis oli Djokovic neljanda ringi kohtumises hispaanlase Pablo Carreno Busta vastu avasetis 5:6 kaotusseisus, kui lõi punktide vahel palli hooletult pallipoisi suunas, aga tabas hoopis joonekohtunikku kõri piirkonda. Djokovic otsustati pärast pukikohtunik Aurelie Tourte'i, turniiri peakohtuniku Soeren Friemeli ja inspektor Andreas Egli nõupidamist slämmiturniirilt eemaldada.

Esmaspäeval sööstis Djokovic Prantsusmaa lahtiste neljanda ringi kohtumises Karen Hatšanovi servi tõrjuma, kuid pall põrkas tema reketi raamist vastu joonekohtuniku pead. Seekord serblane mõistagi sanktsioonide pärast muretsema ei pidanud, kuid tunnistas pärast võiduga lõppenud mängu, et intsident oli sellele vaatamata murettekitav.

"Milline täbar deja vu olukord," sõnas Djokovic. "Tahan joonekohtunikku näha ja veenduda, et temaga on kõik korras, sest nägin, et ta nahk oli palli puutest veidi marraskil. Loodan, et kõik on hästi. Ta sai vapralt hakkama. Loomulikult teevad inimesed New Yorgis juhtunu tõttu sellest numbri. Igal juhul on see piinlik olukord."

17-kordne slämmiturniiride võitja Djokovic kohtub kaheksa parema seas taas mainitud USA lahtiste mängu vastase Pablo Carreno Bustaga, kes alistas oma kaheksandikfinaalis Daniel Altmaieri 6:2, 7:5, 6:2.