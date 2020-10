Noor konkurent hakkas vastu, aga Nadal pääses poolfinaali

Esimeses setis kaotas Nadal seisul 5:5 oma pallingugeimi, aga suutis järgmises itaallase oma murda ja kiire lõppmängu abil siiski avaseti võita. Servimurdega jäi ta 1:3 taha ka teises setis, kuid Sinner võitis järgnenud seitsmest servigeimist vaid kaks.

"Sinner on väga-väga noor talent, kel on palju võimu ja suurepärased löögid," kiitis 34-aastane Nadal pärast matši. "Esimesed kaks setti olid rasked, eriti teises setis oli mul õnne, et sain mängu tagasi."

"Tingimused olid väga rasked. Ta lõi palli väga kõvasti ja külmas ilmas ei jagunud mul kiirust. Raske oli teda tasakaalust välja lüüa," jätkas endine maailma esireket. "Nüüd on mul kaks või õigemini peaaegu poolteist päeva puhata ja harjutada."

Poolfinaalis läheb Nadal vastamisi argentiinlase Diego Schwartzmaniga, kes oli enam kui viis tundi kestnud lahingus üle äsjasest USA lahtiste tšempionist Dominic Thiemist 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Turniirivõidu korral oleks see hispaanlasele rekordiline 13. tiitel.

Teise poolfinaalpaari selgitavad Novak Djokovic - Pablo Carreno Busta ja Stefanos Tsitsipas - Andrei Rubljov.