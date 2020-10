Vastane: Djokovic on aastaid rasketel hetkedel vigastust teeselnud

Djokovicil oli kaelal teip, lisaks peksis serblane enda vasakut kätt ja paistis olevat valudes. Carreno Busta murdis avasetis kahel korral Djokovici servi ja jäi lõpuks peale 6:4. See on esimene sett, mis Djokovic on sellel turniiril kaotanud.

Djokovic ja Carreno Busta olid vastamisi ka nüüdseks kurikuulsaks saanud US Openi kaheksandikfinaalis, kus Djokovic pärast 5:6 kaotusseisu jäämist lõi pettunult palli niimoodi, et see tabas joonekohtunikku vastu kõri ning vastavalt reeglitele serblane diskvalifitseeriti. Djokovici endine treener, Saksamaa tenniselegend Boris Becker arutles Saksa Eurospordis, et just New Yorgis juhtunu mõjutas Djokovici ka seekordses mängus. "Ei-ei, asi polnud üldse selles, see oli midagi muud," lükkas Djokovic pressikonverentsil ümber arvamused, et mõne nädala tagune intsident teda endiselt mõjutab. "Olen teile juba korduvalt öelnud, et olen sellest üle. Ma ei mõtle selle peale absoluutselt. Null protsenti."

"Ma ei tundnud end mängule tulles suurepäraselt. Soojendusel juhtus paar asja," ütles Djokovic napisõnaliselt. "Pidin paari füüsilise probleemiga tegelema. Mängu jooksul hakkasin end paremini tundma ega tundnud enam nii palju valu. Aga poolteist setti oli tema kindlasti parem mängija, dikteeris mängu."

"Mul polnud eriti energiat, ei jalgades ega üldse minu mängus. Mul kulus umbes poolteist setti, et käima saada," lisas Djokovic, kuid ei soovinud täpsustada, mis tal viga oli. "Mul olid probleemid kaela ja õlaga, aga kuna olen endiselt konkurentsis, et taha ma kõike avaldada."

Turniiril 17. asetatud Carreno Busta arvates oli Djokovici meditsiiniline paus taktikaline käik. "Ilmselt paar viimast aastat on Novak alati niimoodi teinud kui tal väljakul probleemid tekivad," teatas Carreno Busta. "Ma ei tea, võib-olla on see pingetest, et tal on vaja seda teha. Aga siis jätkab ta normaalselt mängimist. Ma ei tea, kas tal on päriselt valus või on see vaimne, peate temalt küsima. Aga alati kui ta jääb kaotusseisu, palub Novak arstiabi. Ta on seda juba aastaid teinud, see ei üllatanud mind."

"Aga see on hea märk. Järelikult mängisin hästi," lisas Carreno Busta. "Alustasin mängu väga hästi, kasutasin oma võimalusi. Teise seti alguses olid mul jälle võimalused, aga neid ma ei suutnud ära kasutada ja siis hakkas Djokovic paremini mängima."