Tsitsipas jõudis Prantsusmaal vaatamata raskele algusele poolfinaali

Tsitsipas ei saanud end kohtumise algul hästi käima ning jäi esimeses setis 3:5 kaotusseisu, kuid võitis seejärel neli geimi järjest. Teises ja kolmandas setis 13. asetusega Rubljov enam nii palju närvikõdi ei pakkunud ning nii pääses 22-aastane Tsitsipas poolfinaali ligi kahetunnise kohtumise järel.

Septembri lõpus Hamburgi turniiril Tsitsipasest jagu saanud Rubljov tegi 23 lihtviga vastase 17 vastu. Topeltvigu venelane ei teinud, kreeklane sai neid kirja kaks. Ässasid servisid mõlemad mängijad seitsmel korral.

