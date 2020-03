WTA ja ATP pikendasid võistluspausi juunikuuni, edetabelid külmutati

Meeste profitennise assotsiatsioon (ATP) ja naiste profitennise katuseorganisatsioon (WTA) otsustasid ühiselt, et seoses koroonaviiruse pandeemiaga on hooaeg peatatud vähemalt 7. juunini.

ATP ja WTA otsustasid tühistada kõik kevadised liivaväljakuturniirid, mis tähendab, et ära jäävad ühised Madridi ja Rooma suurturniirid, WTA karussellilt Strasbourgi ja Rabati turniirid ning ATP turniirid Münchenis, Estorilis, Genfis ja Lyonis.

Lisaks ATP ja WTA turniiridele ei toimu vähemalt 7. juunini ühtegi võistlus ka ATP Challengeri ega ITF-i sarjades.

Praeguse seisuga peaks võistlushooaeg jätkuma 8. juunil juba varem paika pandud kalendri järgi.

Ühtlasi otsustasid WTA ja ATP, et maailma edetabelid n-ö külmutatakse, mis tähendab, et Eesti esireket Anett Kontaveit püsib 22. real.

Ühisavalduse lõpus tehti noomitus ka Prantsusmaa tenniseliidule seoses sellega, et nad teatasid eile ootamatult, et otsustasid Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused lükata sügisesse, kuid seda tehes ei olnud nad konsulteerinud ühegi teise organisatsiooniga. "Praegu on aeg tegutseda ühiselt, mitte ühepoolselt," seisis ATP ja WTA avalduses. "Kõik otsused, mis koroonaviiruse tõttu tehakse, tuleb teha läbimõeldult ja kõikide osapooltega konsulteerides. Seda meelt on nii ATP, WTA, rahvusvaheline tenniseliit (ITF), Inglismaa tenniseliit, Austraalia tenniseliit kui ka USA tenniseliit."