Liverpool võib ajaloolise meistritiitli võita tühjade tribüünide ees

The Times raporti kohaselt ei plaani Inglismaa kõrgliiga hooaja lõppu edasi lükata ning mängud peetaks ilma pealtvaatajateta. Samuti ei näidataks kohtumisi ka pubides, et vältida suuremaid kogunemisi. Plaani rakendataks Briti väljaande andmeil siis, kui koroonaviiruse juhtumite arv Ühendkuningriigis ületab 500 piiri. Tänaseks on saareriigis viirusesse nakatunud umbes 450 inimest, surmajuhtumeid on kaheksa.

Inglismaa kõrgliigas on jäänud pidada veel üheksa vooru, kuid tabeliliider Liverpool on klubi ajaloo 19. meistritiitli kindlustamisest vaid kahe võidu kaugusel. Liverpool, kes viimati tuli Inglismaa meistriks 1990. aastal, on kogunud 29 mängust 82 punkti ja edestab tiitlikaitsja Manchester Cityt, kes on pidanud ühe mängu vähem, 25 silmaga. Eelmisel aastal, mil Liverpool võitis kuuendat korda Meistrite liiga, tuli meeskonna võiduparaadile ligi 750 000 inimest, kuid tänavu on säärased suured pidustused sattunud küsimärgi alla.

Liverpool peab järgmise mängu 16. märtsil, mil võõrsil kohtutakse linnarivaal Evertoniga. Seejärel võõrustatakse 21. märtsil Anfieldil Crystal Palace'it.