Sorga ja United pooldasid koos teiste MLS-i klubidega hooaja peatamist

Põhja-Ameerika profiliigas MLS peatatakse mängud 30 päevaks, et tõkestada koroonaviiruse levikut. See tähendab, et väikese puhkuse teenib ka DC Unitedis mängiv Erik Sorga.

"Meeskonnad olid ühisel otsusel, et ajutiselt peatada hooaeg," ütles Don Garber avalduses.

MLS-i 25. hooaeg sai avavile alles veebruari lõpul, kuid arvestades ülemaailmset pandeemiat ja inimeste tervise tähtsust, otsustati minna 30-päevalisele pausile. Lisaks on USA jalgpalliliit peatanud meeste- ja naistekoondise märtsi- ja aprillikuu mängud.

"Me usume tugevalt, et arvestades ülemaailmset olukorda, siis on see parim otsus," ütles USA jalgpalliliidu peaarst George Chiampas.