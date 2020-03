McLareni liikmel diagnoositi koroonaviirus, meeskond loobus Austraalia GP-st

Kolmapäeval teatas samuti sarjas kaasa tegev Haasi võistkond, et nende neli liiget pandi karantiini, kuid hiljem selgus, et nende koroonaviiruse testid osutusid negatiivseks.

Vormel-1 sarja valitsev maailmameister Lewis Hamilton on avaldanud Austraalia GP toimumise osas pahameelt. "See on šokeeriv, et võistlus jätkuvalt kavas on. Ma ei suuda uskuda, et siin oleme," lausus britt neljapäevasel pressikonverentsil, lisades, et otsus võistlust mitte ära jätta on tema hinnangul tingitud rahalistest huvidest.