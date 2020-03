Utah Jazzi mängijal diagnoositi koroonaviirus, NBA hooaeg peatati

Korvpalliliiga NBA teatas neljapäeval, et peatab teadmata ajaks kõik mängud, kui Utah Jazzi prantslasest keskmängijal Rudy Gobert'il diagnoositi koroonaviirus.

Viiruse levik Jazzi mängumehel tuli ilmsiks vahetult enne Utahi mängu Oklahoma Cityga, misjärel jäeti kohtumine ära. Liiga ametnike sõnul ei viibinud nakatanud mängija sel ajal saalis.

"NBA peatab tänaste kohtumiste järel teadmata ajaks kõik mängud," kirjutas liiga avalduses. "Sel ajal tuvastame, millised on järgmised tarvilikud sammud jätkuva koroonaviiruse pandeemia valguses."

ESPN-i sõnul on viimase kümne päeva jooksul Utah Jazzi vastu mänginud mängijatel palutud jääda karantiini. See puudutab mängijaid Clevelandist, New Yorkist, Bostonist, Detroitist ja Torontost.

"Jätame ära spordisündmusi, keelame koolis ja tööl käimise. Peame hoopis 2020. aasta tühistama! On olnud rasked kolm kuud," kommenteeris Los Angeles Lakersi tähtmängija LeBron James toimuvat sotsiaalmeedias.

NBA play-off'id pidid algse plaani kohaselt algama 18. aprillil. Otsuse järel mängud tühistada, teatas ka jäähokiliiga NHL, et kaalub järgmisi samme.