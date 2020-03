"Kutsume üles võistluste korraldajaid ja kõiki sulgpallihuvilisi mõistvusele ja vastutustundlikule käitumisele, et aidata ennetada Eestis viiruse levikut. Selline käitumine on kõigi huvides ja aitab loodetavasti kiiremini jõuda tagasi tavapärase elurütmi ja korralduse juurde. Viiruse levikuga seotud arengud näitavad selgelt, et olukord võib veel mõnda aega halveneda ja seetõttu on kõigi ühiskonna liikmete panus ennetustegevuses olulise tähtsusega," seisab sulgpalliliidu avalduses.

"Sel perioodil mitte toimuvate võistluste edasi lükkamise võimalused või ärajäämine selguvad vastavalt olukorra arengutele. 10. aprillist edasiste võistluste staatus selgub aprilli alguses vastavalt sellel hetke olukorrast lähtuvalt."

"Klubide treeningtegevuse korraldamises palume lähtuda Terviseameti soovitustest ning kõigil treeningul osalejatel nendest samuti kinni pidada. Ehk kui ollakse käinud viiruse suurema levikuga piirkondades või kokku puutunud haigete inimestega, siis kahe nädala jooksul mitte treeningutel osaleda."