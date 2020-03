Kalev/Cramo Ühisliiga kohtumine peetakse kinniste uste taga

Klubi mänedžer Kaarel Sibul teatas ERR-ile, et klubi juhtkond võttis pärast peaminister Jüri Ratase riigikogu ees tehtud poliitilist avaldust vastu otsuse, et publikut tänasel mängul saali ei lubata. Sibul rõhutas, et valitsuse tungivat soovitust mitte korraldada üritusi, kuhu kohale tuleb üle saja inimese, tuleb võtta tõsiselt.

BC Kalev/Cramo ja Lokomotivi vaheline mäng algab Kalevi Spordihallis kell 19. Liigatabelis hoiab Lokomotiv kolmandat ja Eesti meisterklubi kaheksandat kohta.