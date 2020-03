Torino Juventus: meie kaitsjal on koroonaviirus

Itaalia jalgpallimeister Torino Juventus andis ametlikult teada, et nende kaitsjal Daniele Ruganil diagnoositi koroonaviirus.

Rugani on esimene tippjalgpallur, kes positiivse diagnoosi saanud. Ehkki Rugani on tänavu Juventuse eest väljakul käinud vaid seitsmes kohtumises, kuulub ta kindlalt esindusmeeskonna ridadesse ning treenib igapäevaselt nendega. Kõigest mõne päeva eest istus ta pingil, kui Juventus võitis suletud uste taga peetud kohtumises 2:0 Milano Interit, vahendab Soccernet.ee.

Mis Itaalia kõrgliigast edasi saab, pole veel selge. Praeguseks on otsutatud, et kuni aprillini peetakse mängupaus. Itaalia alaliit FIGC teatas, et võimalikke variante arutatakse 23. märtsil toimuval koosolekul.

