Neidude jalgpallikoondis alustas EM-valikturniiri võiduga

Sama valikgrupi teises kohtumises tegid Läti ja Leedu neiud 2:2 viigi. Eesti hoiab seega hetkel neljaliikmelises valikgrupis esikohta. Eesti mängib Lätiga laupäeval ja Leeduga järgmisel teisipäeval.

Gretlin Pihlak viis Eesti juba 14. minutil juhtima ja 61. minutil kasvatas eduseisu kaheväravaliseks Elizabeth Eberg. Fäärid vastasid väravaga 68. minutil, kuid kuus minutit hiljem andis Eesti poolelt vastulöögi Elina Dobolina, kes vormistas lõppseisuks 3:1.

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