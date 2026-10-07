Jalgpalli maailmameister naaseb kolme aasta järel väljakule

40-aastane Silva liitub Hongkongis klubiga, mis tõusis käimasolevaks hooajaks sealsesse kõrgliigasse ning paikneb hetkel 11 meeskonna konkurentsis kaheksandal kohal.

"Ootan väga Hongkongi minemist, et nautida Sha Tini kultuuri, inimesi ja toitu ning muidugi ka Hongkongi jalgpalli," ütles Silva klubi avaldatud videos.

Hispaanlasest pallivõlur taandus tippspordist kolm aastat tagasi, kui rebestas oma toonase koduklubi Real Sociedadi hooajaeelsel treeningul põlve ristatisidet.

Silva tuli oma karjääri esimeses vaatuses Hispaania koondisega nii maailmameistriks kui võitis kahel korral Euroopa meistrivõistlused ning Manchester City ridades tuli ta neljakordseks Inglismaa meistriks.