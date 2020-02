Laskesuusatamise EM Otepääl siiski ei toimu

Kuigi veel esmaspäeval oldi optimistlikud, et öiste miinuskraadide toel on võimalik toota piisavalt kunstlund, et teha valmis kolmekilomeetrina suusaring, tuli nüüd siiski vastu võtta otsus, et vähese lume tõttu viiakse EM Otepäält mujale.

Algselt pidi Rahvusvaheline Laskesuusatamise Liit (IBU) otsuse tegema laupäeval, aga kuna ilmaprognoos väga lubav ei ole, langetati otsus juba nüüd.

Otepää asemel peetakse EM teist aastat järjest Valgevenes Raubitšis. Segateatesõitudele, sprintidele ja jälitussõitudele saab ERR-i otseülekannete kaudu siiski kaasa elada.