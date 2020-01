Roger Federer sai ebaviisaka keelekasutuse eest rahatrahvi

Federer päästis mängus ameeriklase Tennys Sandgreni (ATP 100.) vastu seitse matšpalli ja võitis viiesetilise raske kohtumise, kuid matši vältel tegi šveitslasele mure kubemelihases olev valu. Ta kasutas mängu jooksul meditsiinilist abi, kuid vaatamata sellele lipsasid koledad sõnad muidu viisakalt tennisistilt üle huulte.

Võistlusjärgses intervjuus tunnistas Federer, et oli vandunud erinevate keelte segu kasutades ning oli pettunud, kui pukikohtunik teda noomis. "Ta valdas mitut keelt, ma ei teadnud seda. Järgmisel korral pean pukikohtunike tausta kontrollima," ütles 20-kordne suure slämmi turniiri võitja mängujärgsel pressikonverentsil.

"Ma leian, et karistus on karm. Ma ei ole tuntud vandumise poolest ja see olukord ei olnud ka selline, et terve publik mind kuulis," lisas nördinud Federer.

Poolfinaalis läheb Federer vastamisi mulluse võitja Novak Djokoviciga (ATP 2.).