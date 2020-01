Bryantit lennutanud firmal polnud luba kehva nähtavusega lennata

New York Timesi teatel kuulus alla kukkunud helikopter Sikorsky S-76B firmale Island Express Helicopters ning neil on luba lennata vaid hea nähtavusega. Endine piloot Kurt Deetz ütles Forbesile, et Bryantit lennutanud kopteri piloodil Ara Zobayanil oli küll litsents kehva nähtavusega lendamiseks, aga ilmselt oli tal selles vähe kogemust, kuna tema tööandjal seda luba polnud.

Kopteriõnnetus juhtus pühapäeval kohaliku aja järgi veidi enne kella kümmet hommikul Los Angelesest umbes 65 km kaugusel oleva Calabasase lähistel alla ning süttis põlema.

Helikopteri piloodi ja Burbanki lennujaama vahelise suhtluse salvestuse kuulamisel ilmnes, et lennuvahend teenis uduses ilmas õhkutõusmiseks eriloa. Piloot oli öelnud, et nähtavus on lendamiseks piisavalt hea, kuid Timesi teatel oli ta lennu ajal teada andnud, et udu tihenes ja nähtavus halvenes.

Island Express Helicopters teatas, et peatas enda tegevuse. "Õnnetus tekitas šoki kogu meie meeskonnas ja juhatus otsustas, et peatame enda tegevuse, kuni nii meie töötajatel kui ka klientidel on olnud piisavalt aega juhtunust üle saada," teatas firma.