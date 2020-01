Müürsepp meenutamas Bryantit: tema tööeetika on kõigile eeskujuks

"Kobe Bryant - ta on andnud niivõrd palju igale kontinendile. Ta oli niivõrd positiivne ja eeskujulik superstaar, kellele kõik vaatasid alt üles. Endalgi on olnud au olla 1996. aastal NBA draft'is koos Bryantiga. Igatepidi tundub see uskumatu, mis juhtus," rääkis Müürsepp intervjuus ERR-ile.

"Mul eraeluliselt temaga pistmist ei ole olnud, aga oleme platsi peal mõned korrad kokku sattunud ja noor Bryant üldiselt pani meile sellise show seal püsti, kui viskas kümne minutiga üle 30 punkti," jätkas Müürsepp. "See oli selline esimene temapoolne näpukas minu suunas. Teame kõik tema hüüdnime "black mamba", kogu see tema võidujanu ja töövõime. Sellest on raamatuid kirjutatud ja filme tehtud ning kindlasti tehakse ka edaspidi. Ta on tõesti tõeline ikoon. Hirmus kahju on, et ta ei saanud oma pensionipõlve nautida."

"Tema eeskujuks oli Michael Jordan ja neid kahte on võrreldud koopiatena. Tema mäng oli niivõrd sarnane. Tema meeletu töötahe on viinud ta aasta-aastalt paremasse vormi ja on aidanud teda erinevate liikumiste omandamisel. Ta on näinud niivõrd palju vaeva igas oma mängu elemendis ning me teame, kui palju ta veetis päevi ja öid saalis," meenutas Müürsepp Bryantit. "Iga mängu ja treeningut võttis ta väljakutsena. See on edasiviiv jõud. Kui midagi välja ei tulnud, siis oli ta juba öösel saalis ja nägi vaeva. Selle poolest on ta tuntud. See teda karjääris edasi viis. Tööga on võimalik omandada kõik elemendid mängus."

"Ta armastas seda mängu niivõrd palju ja ta tahtis saada maailma parimaks. Väga paljude arvates ta seda ka sai. See on uskumatu, ma ei tea, siin ei ole midagi," on Müürsepp sõnatu. "Ta oli eeskujuks igale lapsele ja ta oli selline milline peabki superstaar olema. Ta jäi inimeseks, aitas ja tõukas takka neid, kes abi vajasid. Selline peabki üks tõeline spordimees olema ja tõeline liider. Ma arvan, et tema tööeetika on see, millega on võimalik kaugele jõuda igal inimesel."