Napi kaotuse saanud Eesti-Vene kurlingupaari noorteolümpia sai läbi

Pühapäeval 0:4 kaotusseisust 6:4 Šveitsi-Ungari paari alistanud Klammer-Vlasenko alustasidesmaspäevast kohtumist väga hästi, minnes esimesel poolel 6:2 juhtima. Teisel poolel lagunes Eesti-Vene paari mäng koost ning paraku teeniti Champery kurlinguhallis napp kaotus.

"Kohtumise algus oli väga ilus, Katariina tegi häid viskeid ning oli väga tubli. Teisel poolajal oli taktikalist ebaküpsust ning see maksis kätte," sõnas Eesti kurlingukoondise treener Erkki Lill.

Sellega on Eesti kurlingumängijate olümpiaturniir lõppenud. Võistkondlikul turniiril sai Eesti koondis (Klammer, Natali Vedro, Henry Grünberg ja Romet Mäesalu) 21. koha. Lille sõnul tasus kindlasti noorte olümpiamängudele võistlema tulla. "Kui Eestil on noorteolümpial koht olemas, siis tuleb siin osaleda. Noored said väga hea kogemuse," kinnitas ta.

Nõnda on 22. jaanuaril lõppevatel noorte olümpiamängudel Eesti koondisest jäänud võistlustulle jäänud murdmaasuusatajad, kes stardivad teisipäeval eraldistardist klassikasõidus.

Eesti koondise ajakava 21. jaanuaril (võistlusajad Eesti aja järgi):

Kell 12 naiste murdmaasuusatamise 5 km klassikadistants (Eliisabet Kool, Johanna Udras)

Kell 14 meeste murdmaasuusatamise 10 km klassikadistants (Kaspar Päärson, Anders Veerpalu)

Talvised noorte olümpiamängud peetakse Lausanne'is 9.-22. jaanuaril. Iga nelja aasta tagant toimuvast suurvõistlusest võtavad osa 15-18-aastased sportlased. Eesti koondis on 25-liikmeline.