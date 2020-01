17-aastane Kelly Sildaru valiti esimest korda aasta naissportlaseks

Sildaru sõnul oli lõppenud hooaeg tema seni raskeim. "Alates sellest, et tulin tagasi vigastusest ja tiheda võistlusgraafiku tõttu oli mul hoooaja vältel palju väiksemaid vigastusi. Aga see oli ka minu kõige edukam hooaeg. Ja nüüd hoian ma käes oma elu esimest Kristjanit! Suur tänu kõigile, et mulle kaasa elate, see tähendab mulle väga palju," ütles Sildaru gala laval Kristjanit vastu võttes.

Sildaru tegi lõppenud aastal täiskasvanute MM-il debüüdi ning tuli kohe maailmameistriks, alistades rennisõidus teiste seas ka valitseva olümpiavõitja. Lisaks tegi Sildaru ajalugu X-Mängudel, võites esimese suusasportlasena ühtedel mängudel kolm medalit – eestlanna võitis kuldmedali pargisõidus, hõbeda rennisõidus ja pronksi big air hüpetes.

Aasta naissportlane selgus rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel.

Lisaks Sildarule olid hääletustulemuste põhjal nominendid veel Epp Mäe, Anett Kontaveit ja Kristin Tattar.

Vaata galaürituse "Spordiaasta tähed 2019" galeriid: