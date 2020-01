Riho Roosipõld Tour de Ski uuendusest: mina eelistaksin eelmist varianti

Murdmaasuusatamise Tour de Ski juures on viimastel aastatel arutatud, kui tähtis ta tegelikult sportlastele on ja kas võistluse väärtuse tõstmiseks peaks seda kordama harvem kui igal hooajal.

"Ma olen pigem seda meelt, et võiks toimuda igal aastal," usub spordiklubi CFC treener ja Eesti suusaliidu murdmaa alakomitee juhatuse liige Riho Roosipõld intervjuus Vikerraadiole.

"Seda formaati on piisavalt muudetud, otsitud sobivat programmi ja pikkust. Hetkel on jõutud sinnamaale, et võrreldes päris algse ideega on seda lühendatud ja päris tuntavalt. Ta ei ole enam nii kurnav kui kümme aastat tagasi."

Roosipõllu sõnul tehti seda sportlaste ja nende taustajõudude survel, sest kurnava tuuri korral kippusid suusatajad seejärel haigestuma ja mõnel oligi hooaeg sellega ühel pool. "Nüüd on formaadid lühendatud ja tundub, et on sobilikum."

"Teine pragmaatiline põhjus, miks ta igal aastal toimub ja jääbki toimuma, on ikkagi see, et aastavahetuse perioodil talispordis ja ka laiemalt spordis, suurtel pallimängualadel on vaba aeg. Nelja hüppemäe turnee on seal juures, ega seal rohkem midagi ei ole. Tele-eetri mõttes on ta suusatamisele kasulik."

Sel aastal korraldati esmakordselt Val di Fiemme lõputõusi etapp viitstardi asemel ühisstardist sõiduna. Roosipõld uuendust ei poolda. "Mina isiklikult eelistaksin eelmist varianti - kes esimesena üle finišijoone jõuab, on võitja," selgitas ta.

"Aga ju siis leiti, et seekord proovitakse teistmoodi. Eks tal ole ka omad eelised: lõputõus oli tihedam ja said teised mehed said esimesena üle finišijoone tulla. Ikka proovitakse tänapäeva spordis erinevaid formaate ja tegevusi. See on loomulik protsess."

Tour de Ski võitja on Roosipõllu sõnul kõige mitmekülgsem ja kõige tugevam suusataja. "Tour de Ski on piisavalt raske võistlus. Õnnega pole seal midagi tegemist. Pead olema kõige tugevam, universaalsem ja kiirem, et seda üritust võita."

Tänavuse Tour de Ski võitis meestest venelane Aleksandr Bolšunov ja naistest norralanna Therese Johaug.