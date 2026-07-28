X!

Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

Jalgrattasport
Elisabeth Ebras
Elisabeth Ebras Autor/allikas: Photonews / Thomasz Smietana
Jalgrattasport

Naisratturite aasta kolmandaks suurtuuriks on 1. augustil algav Tour de France Femmes, mida peetakse tänavu alles viiendat korda. Esimese eestlannana asub prestiižse velotuuri stardijoonele Elisabeth Ebras (Lotto Intermarche Ladies).

Prantsusmaa velotuuril on kokku üheksa etappi, mille jooksul sõidetakse 1174,7 kilomeetrit. Avaetapile antakse start Šveitsist Lausanne'ist ja üldvõitja selgub 9. augustil Nice'is. Kõige raskem etapp profiililt on seitsmendal päeval, mis lõppeb legendaarse Mont Ventoux' mäe otsas. Neljandal etapil on kavas 21-kilomeetrine temposõit.

Kahekordne grupisõidu Eesti meister Elisabeth Ebras on vaid 22-aastane, ent stardib juba oma karjääri kolmandal naiste suurtuuril. 2025. aastal võistles ta Giro d'Italial ning tänavu mais Vuelta Espanal. See tähendab, et Tour de France'il startimise järel on ta saanud osa kõigist kolmest suurtuurist.

"Tunnen uhkust, et olen esimene eestlanna, kes on Tour de France Femmes'il stardis," ütles Ebras. "Ma ei uskunud, et pärast sellist aasta algust, nagu mul on tänavu olnud, mulle selline võimalus antakse. Tore, et tiimil on minusse usku."

Ebras viitab veebruaris alanud kolme kuu pikkusele vigastuspausile, kus ta esmalt Valencia velotuuri avaetapil kukkudes õlanuki-rangluu liigest nihestas, mida tuli opereerida ja seejärel autoõnnetusele, kus tuli teine õlg pooleldi liigesest välja ja tuli tegeleda veel ulatusliku hammaste traumaga.

Ebras usub, et kolmest suurtuurist on Prantsusmaa tõenäoliselt palju raskem ja kõige suurejoonelisem. "Paberil tunduvad kõik üheksa etappi väga rasked! Arvatavasti sprindietappidel minu peale ei mängita ja pean olema lahtivedaja rollis. Lõplik tõde selgub kohapeal, kui on näha, kuidas need päevad seal lähevad," ütles Ebras, kelle vorm paraneb kuust kuusse.

"Ma ei saa öelda, et ma oleksin tippvormis, kuid on näha, et nii mentaalselt kui füüsiliselt läheb kõik praegu ülespoole," lisa Ebras.

Tänavusel Tour de France Femmes'il asub tiitlikaitsjana starti prantslanna Pauline Ferrand-Prevot, kelle kõrval peetakse soosikuteks veel hollandlannasi Demi Volleringi, Anna van der Breggeni ja Mischa Bredewoldi, hispaanlannat Paula Blasit, poolatari Kasia Niewiadomat, šveitslannat Marlen Reusserit, belglannat Lotte Kopeckyt, prantslannat Juliette Berthet'd ning itaallannasid Elisa Balsamot ja Elisa Longo Borghinit.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

13:47

Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

09:39

Teeäär ja Suppi näitasid noorte maastikurattasõidu EM-il häid sõite

27.07

Hollandi meedia: Mihkels liitub Belgia tipptiimiga

27.07

Wiebes tegi Poola velotuuril puhta töö, Ebras aitas tiimikaaslaseid

26.07

Jurtšenko: Käesolev kümnend on igal juhul Pogacari kümnend

26.07

Tadej Pogacar võitis viiendat korda Tour de France'i

26.07

Ärm sai Dookola Mazowsza velotuuri üldarvestuses teise koha

26.07

Ebras tippude järel saadud viiendast kohast: võin selle üle uhke olla

25.07

Ebras oli Poola velotuuri teisel etapil viies, võitis taas Wiebes

25.07

Tour de France'i finaaletappi lühendati pea 50 km võrra

25.07

Kuss kukkus kahel korral, Carapaz võttis etapivõidu

25.07

Elva rattamaratoni võitsid Mäeuibo ja Leinonen

25.07

Ebras alustas kõrgetasemelist Poola velotuuri

24.07

Pogacar Alpe d'Huezi tipus: atmosfäär oli hullumeelne

24.07

Ülivõimas Pogacar võttis kuulsal tõusul etapivõidu ja Pantani rekordi

24.07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

23.07

Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

23.07

Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

23.07

Oks pälvis MM-i Challenge klassi võistlusel viienda koha

23.07

Tour de France'i dopingujuhid eitavad süüdistusi Seixasi eelistamises

sport.err.ee uudised

15:02

Selgus saalijalgpallikoondise MM-mängude kalender

14:50

OTSEBLOGI | Eesti epeenaiskond kohtub MM-finaalis olümpiavõitjaga Uuendatud

14:21

Eesti kohtunikebrigaad sõidab euromänguks Fääri saartele

13:47

Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

13:29

Zidane nimetati Prantsusmaa koondise peatreeneriks

12:45

Eesti aegade parim pikamaajooksja Enn Sellik sai Kuulsuste Halli autahvli

12:19

Marmor: eesmärk on superfinaal, kuid Eesti rannajalgpall vajab uut verd

11:51

KUULA | "Võimlas räägiti kergejõustikust, vehklemisest ja Tourist Uuendatud

11:49

Djokovic ja Sabalenka ühendavad USA lahtisteks jõud

10:20

Eesti jalgpallikoondislane nimetati Austria kõrgliigaklubi kapteniks

09:39

Teeäär ja Suppi näitasid noorte maastikurattasõidu EM-il häid sõite

08:58

Haruldased fotod avavad Kadrioru staadioni sajandipikkuse loo

27.07

Uku Jürjendal läheb septembris vastamisi Soome profipoksi meistriga

27.07

Kerese malefestival tõi suvepealinna tippmängijaid nii kaugelt kui lähedalt

27.07

ETV spordisaade, 27. juuli

27.07

Malõgina langes Rumeenias konkurentsist avaringis Uuendatud

27.07

Eestlasest FIA rallijuht: väga pea on oodata positiivseid uudiseid

27.07

Levadia eurovastane andis peatreenerile kinga

27.07

U-18 korvpallikoondis kaotas ka Itaaliale

27.07

Hollandi meedia: Mihkels liitub Belgia tipptiimiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo