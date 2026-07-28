Ebras osaleb esimese Eesti ratturina naiste Prantsusmaa velotuuril

Prantsusmaa velotuuril on kokku üheksa etappi, mille jooksul sõidetakse 1174,7 kilomeetrit. Avaetapile antakse start Šveitsist Lausanne'ist ja üldvõitja selgub 9. augustil Nice'is. Kõige raskem etapp profiililt on seitsmendal päeval, mis lõppeb legendaarse Mont Ventoux' mäe otsas. Neljandal etapil on kavas 21-kilomeetrine temposõit.

Kahekordne grupisõidu Eesti meister Elisabeth Ebras on vaid 22-aastane, ent stardib juba oma karjääri kolmandal naiste suurtuuril. 2025. aastal võistles ta Giro d'Italial ning tänavu mais Vuelta Espanal. See tähendab, et Tour de France'il startimise järel on ta saanud osa kõigist kolmest suurtuurist.

"Tunnen uhkust, et olen esimene eestlanna, kes on Tour de France Femmes'il stardis," ütles Ebras. "Ma ei uskunud, et pärast sellist aasta algust, nagu mul on tänavu olnud, mulle selline võimalus antakse. Tore, et tiimil on minusse usku."

Ebras viitab veebruaris alanud kolme kuu pikkusele vigastuspausile, kus ta esmalt Valencia velotuuri avaetapil kukkudes õlanuki-rangluu liigest nihestas, mida tuli opereerida ja seejärel autoõnnetusele, kus tuli teine õlg pooleldi liigesest välja ja tuli tegeleda veel ulatusliku hammaste traumaga.

Ebras usub, et kolmest suurtuurist on Prantsusmaa tõenäoliselt palju raskem ja kõige suurejoonelisem. "Paberil tunduvad kõik üheksa etappi väga rasked! Arvatavasti sprindietappidel minu peale ei mängita ja pean olema lahtivedaja rollis. Lõplik tõde selgub kohapeal, kui on näha, kuidas need päevad seal lähevad," ütles Ebras, kelle vorm paraneb kuust kuusse.

"Ma ei saa öelda, et ma oleksin tippvormis, kuid on näha, et nii mentaalselt kui füüsiliselt läheb kõik praegu ülespoole," lisa Ebras.

Tänavusel Tour de France Femmes'il asub tiitlikaitsjana starti prantslanna Pauline Ferrand-Prevot, kelle kõrval peetakse soosikuteks veel hollandlannasi Demi Volleringi, Anna van der Breggeni ja Mischa Bredewoldi, hispaanlannat Paula Blasit, poolatari Kasia Niewiadomat, šveitslannat Marlen Reusserit, belglannat Lotte Kopeckyt, prantslannat Juliette Berthet'd ning itaallannasid Elisa Balsamot ja Elisa Longo Borghinit.