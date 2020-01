Mäe edukast aastast: kõik sujus lihtsalt väga hästi

Tänavu ka Eesti parimate naissportlaste valikusse kuulunud Epp Mäe jättis selja taha suurepärase aasta, mida jäid kroonima kaks tippsaavutust - suvistelt Euroopa mängudelt ja sügisestelt maailmameistrivõistlustelt võidetud pronksmedalid. MM-il õnnestus kindlustada ka olümpiapääse.

"Oli tegelikult väga hea aasta," kinnitas Mäe intervjuus ERR-ile. "Tiitlivõistlustelt tuli medaleid, tuli turniiridelt medaleid. Aasta kokkuvõttes jäin ainult ühel võistlusel ilma medalita. Kõik lihtsalt sujus väga hästi."

Pühapäeval sõitis Mäe juba tagasi Soome, kus jätkab treeninguid Soome koondise ja oma treeneri Ahto Raska käe all. Kardinaalseid muudatusi Mäe oma treeningkavadesse ei plaani. Möödunud aasta näitas, et edu võti on mitmekülgsus, samal lainel loodab Mäe ka jätkata. Koostöö soomlastega laabub hästi.

"Kõik need aastad, mis ma Soomes olen olnud, on iga aasta olnud muudatused paremuse suunas," tõdes Mäe. "Hüppelist muudatust on sellises vanuses juba keeruline teha, see tulebki samm-sammult, pisikeste edasiminekute kaupa."

Juba veebruaris maadleb Mäe Roomas toimuval EM-il, seejärel hakkab valmistuma olümpiamängudeks. "Eks sinna vahele tuleb võistlusi. Kui alguses oli minu jaoks väike probleem selles, et kui toimuvad kvalifikatsiooniturniirid, kuhu mina ei pääse, sest olen juba OM-ile kvalifitseerunud, siis on sisuliselt kaks-kolm kuud tühja. Õnneks see nüüd muutus, märtsikuusse on üks võistlus tulnud ja see on minu jaoks väga oluline."

Enne olümpiat toimuvatel võistlustel on võimalik konkurentidel silma peal hoida, kuigi ega väga palju keegi oma tehnikat paljastada ei taha. Just sellepärast tulebki kasuks mitmekülgsus.

"Väga palju taktikalist mängu, võistlused enne OM-i on pisut teistsugused," tõdes Mäe. "Vastased üritavad rohkem üksteist vaadata, võib-olla ei olegi nii oluline neid võistlusi võita kui tunnetada vastaseid, kellega hakkad OM-il maadlema."

Maadluse Euroopa meistrivõistlused toimuvad Roomas 10.-16. veebruarini.