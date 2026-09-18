Lõhmus: fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile

Kohtumises põhjanaabritega säranud nurgaründaja Timo Ander Lõhmus sõnas, et edu taga oli mitmeid nüansse. "Aga ma arvan, et fännid ja tiimivaim on need, mida tooks kõige rohkem esile," lausus ta ERR-ile. "Fännid on meil imelised. Väljakul oli ka väga mõnus olla. Kõik toetasid üksteist ja pikka viha väikeste vigade peale ei peetud."

Turniirilt võtab ta kindlasti kaasa emotsiooni. "Kõigepealt tuleb minna koju, paar päeva puhata ja siis võib-olla jõuab kohale, kuidas me siin esinesime ja siis hakkad alles mõtlema sellele järele. Siis tulevad sellised asjad, mida edaspidi endale meenutada."

Sidemängijana tegutses Soome vastu Renet Vanker, kes jagas turniiri jooksul kohustusi Kusti Nõlvakuga. "Päris vägev tunne on. Eriti, kui mäng lõppes ja ma oma vanemate juurde jooksin, oli eriti mõnus soe tunne," lausus ta. "Aga samas on natuke kahju ka. Viimane mäng oli kõige ilusam. Et sellise võiduga turniiri jätkata ei saa, on natuke valus ka."

"Mul on väga hea meel, et sain mängida. Ma alustasin turniiri, aga ei õnnestunud kõige paremini. Siis tuli Kusti väga hästi. Mul on väga hea meel, et täna mängida sain - see tunne on võimas."

Ta tähtsustas Soome vastu kogetud tunnet. "Oli tunda pingevaba õhkkonda, meeskond nautis, lustis ja mängisime koos ühiselt. Tuleb mängida ka teisi mänge samamoodi, ma arvan," lausus Vanker.

Nurgaründaja Märt Tammearu leidis, et selle mänguga suudeti publik korralikult enda taha saada. "Nad võitlesid siin samamoodi Soome mängijatega, kui meie võitlesime mängijatega ja üliäge, kui hästi on Eesti fänne kuulda. Ma olin ülitänulik ja suur aitäh kõigile, kes on kõigile mängudele tulnud," ütles Jaapani liiga pallur.

"Soome kaotas nüüd sellega ka esimese alagrupikoha Belgiale. Kindlasti tegime nende elu sellega kõvasti raskemaks. Nagu eile ka ütlesin: tahaks Soomele natuke käru keerata, et nad meid siia alagruppi võtsid. Seda sai veidike tehtud."

"Minu arust on kogu võrkpall mänguline - mida vabamalt sa mängid, seda lihtsamini hakkab kaitses sujuma, seda loovam sa oled, loed, kuhu pall tuleb ja selliseid asju," jätkas ta. "Mida rohkem on see, et pead seisma siin või täpselt on statistika peas, siis see nii hästi ei toimi."

"Järjest rohkem on antud meile vabadust ja minu jaoks on see lahe, sest toimib rohkem. Kasutasime seda ära, saime rohkem enesekindlust ja mingid asjad hakkavadki siis õnnestuma, mis võib-olla pinges olekus ei toimi."

Ta tänas teiste seas ka füüsilise ettevalmistuse treener Ott-Erik Kalmust. "Ma ütleks, et ma pole ammu end ühelgi turniiril nii hästi tundnud kui kogu selle EM-i vältel tundsin. Suur kiitus meie jõusaalitreener Otile, teeb head tööd ja üliäge."

Koondise tulevikku näeb ta lootusrikkalt. "Me näitame jätkuvalt, kuidas suudame mängida ja kuidas tulevad asjad välja. Jätkuvalt näitame ka kordi, kus jäävad mingid asjad tegemata," sõnas Tammearu.

"Frustratsioon ja pinge - kui suudaks selle kõrvale jätta, mängida nauditavat ja vaba võrkpalli nagu nüüd, siis minu arust võiks Eesti võrkpallikoondis vabalt siit alagrupist edasi purjetada ja miks mitte ka järgmisi võite võtta. Seni, kuni me ei suuda stabiilset lõbu väljakul hoida, on pigem raske."