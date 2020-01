Kõik hääled: Kirt ja Sildaru võtsid selge võidu

Aasta meessportlaseks valiti odaviskaja Magnus Kirt, parimaks naissportlaseks tunnistati freestyle-suusataja Kelly Sildaru, parima võistkonna Kristjani võitis ralliekipaaž Ott Tänak – Martin Järveoja, parima treeneri tiitli pälvisid Kirdi abilised Indrek Tustit ja Marek Vister ning parimaks noorsportlaseks valiti neljandat aastat järjest Sildaru.

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond ja treener selgusid rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Aasta noorsportlase valisid ajakirjanikud ja organisatsioonid. Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse rahvahääletusel koguni 80 459 (mullu 62 660) unikaalset hääletajat, rekordiliselt 67 spordiorganisatsiooni ning 43 spordiajakirjanikku.

Meessportlaste kategoorias kogus Kirt 14 punkti, pälvides esikoha nii spordiajakirjanike kui alaliitude pingereas, rahvahääletusel jäi Kirt teiseks. Rahvas valis taas parimaks Ott Tänaku, kes jäi kokkuvõttes 11 punktiga kolmandaks. Teine oli samuti 11 punktiga mitmevõistleja Maicel Uibo. Kuna Uibo edestas ajakirjanike hääletusel Tänakut, tõstis see ta ka üldarvestuses sama punktisumma juures rallimehe ette.

Ajakirjanikud Rahvas Liidud KOKKU 1. Magnus Kirt 5 punkti 4 punkti 5 punkti 14 punkti 2. Maicel Uibo 4 punkti 3 punkti 4 punkti 11 punkti 3. Ott Tänak 3 punkti 5 punkti 3 punkti 11 punkti 4. Heiki Nabi 2 punkti 2 punkti 4 punkti 5. Martin Järveoja 2 punkti 1 punkt 3 punkti 6. Tanel Kangert 1 punkt 1 punkt 7. Rait Ratasepp 1 punkt 1 punkt

Naissportlaste arvestuses sai Sildaru esikoha täisedu 15 punktiga, teenides kõikidelt maksimumpunktid. Teine oli 11 punktiga tennisist Anett Kontaveit ja kolmanda koha sai 10 punktiga maadleja Epp Mäe.

Ajakirjanikud Rahvas Liidud KOKKU 1. Kelly Sildaru 5 punkti 5 punkti 5 punkti 15 punkti 2. Anett Kontaveit 3 punkti 4 punkti 4 punkti 11 punkti 3. Epp Mäe 4 punkti 3 punkti 3 punkti 10 punkti 4. Kristin Tattar 2 punkti 2 punkti 2 punkti 6 punkti 5. Ingrid Puusta 1 punkt 1 punkt 2 punkti 6. Agne Kiviselg 1 punkt 1 punkt

Võistkondade arvestuses oli teist aastat järjest üksmeel nii spordiajakirjanike, rahva kui alaliitude seas – kõik hääletasid esimeseks Tänaku – Järveoja, kes said seega maksimumi ehk üheksa punkti. Teiseks hääletati Eesti naiste võrkpallikoondis ja kolmandaks kurlingupaar Marie Turmann – Harri Lill. Ühe punkti teenisid nii meeste võrkpallikoondis kui orienteerumise rogainis MM-tiitli võitnud Rain Seepõld – Timmo Tammemäe. Et aga rahva hääl on suurema kaaluga, sai neljanda koha meeste võrkpallikoondis.

Ajakirjanikud Rahvas Liidud KOKKU 1. Ott Tänak - Martin Järveoja 3 punkti 3 punkti 3 punkti 9 punkti 2. Eesti naiste võrkpallikoondis 2 punkti 2 punkti 4 punkti 3. Marie Turmann - Harri Lill 1 punkt 2 punkti 3 punkti 4. Eesti meeste võrkpallikoondis 1 punkt 1 punkt 5. Rain Seepõld - Timmo Tammemäe 1 punkt 1 punkt

Treenerite kategoorias oli tänavu samuti kindel üksmeel – nii ajakirjanikud, rahvas kui ka spordiorganisatsioonid andsid esikoha Tustitile ja Visterile. Teiseks platseerus kõikidel hääletustel teise koha saanud Kelly Sildaru treenerist isa Tõnis Sildaru ning kolmanda koha sai mitmevõistlejaid Johannes Ermi ja Maicel Uibot juhendanud Petros Kyprianou, kes teenis punkti nii rahvalt kui spordiorganisatsioonidelt.

Ajakirjanikud Rahvas Liidud KOKKU 1. Indrek Tustit ja Marek Vister 3 punkti 3 punkti 3 punkti 9 punkti 2. Tõnis Sildaru 2 punkti 2 punkti 2 punkti 6 punkti 3. Petros Kyprianou 1 punkt 1 punkt 2 punkti 4. Andrei Ojamets 1 punkt 1 punkt

Noosportlase arvestuses olid nii spordiajakirjanikud kui alaliidud üksmeelel, valides parimaks Sildaru.