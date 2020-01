Kläbo teenis põnevas finišis venelaste ees napi võidu

Kläbo, kes võitis ka 29. detsembril peetud Tour de Ski teise etapi, edestas täna napilt kaht Venemaa suusatajat. Teiseks tulnud Sergei Ustjugov kaotas norralasele 0,7 sekundiga ja Tour de Ski üldliider Aleksandr Bolšunov ühe sekundiga. Neljandaks jäi samuti Venemaad esindav Andrei Larkov (+4,4).

Tour de Ski üldliidrina jätkab Aleksandr Bolšunov, kelle edu Kläbo ees on 18-sekundiline. Sergei Ustjugov on kolmas (+0.21). MK-sarja üldarvestuses on liidriks jätkuvalt Kläbo (706 p), kes edestab Bolšunovit 111 punktiga. Norralane Emil Iversen on 495 silmaga kolmas.

Tour de Skil jääb pidada veel kaks etappi. Laupäeval peetakse klassikasprint ja pühapäeval lõputõusuga 10 km ühisstardist vabatehnikasõit.