Kui nädal tagasi tuli FC Tallinnal Viljandi Jalgpallihallis tunnistada Viljandi JK Tuleviku 2:1 paremust, siis korduskohtumises pöörati mängupilt kiiresti enda kasuks, vahendab jalgpall.ee.

Lasnamäe Spordikompleksi kunstmurustaadionil viis Stefan Tšendei neljandal minutil kodumeeskonna juhtima, viigistades kahe mängu kokkuvõttes seisu 2:2. 21. minutil jõudis väravani Leonid Arhipov, viies FC Tallinna esmakordselt kahe mängu kokkuvõttes ette. Avapoolaja lõppfaasis suurendas Artjom Dmitrijev eduseisu veelgi, tehes koondseisuks 4:2. Teisel poolajal vormistas Dmitrijev kübaratriki, olles täpne 52. ja 76. minutil ning kindlustades kodumeeskonnale suureskooriline 5:0 võit ning kahe mängu kokkuvõttes 6:2 edu

Viimsi JK U21 ja JK Tallinna Kalev U21 alustasid oma üleminekumänge Viimsi staadionil tasavägise 2:2 viigiga. Külalised asusid avapoolaja lõpuminutil juhtima, kui täpne oli Silver Rasmus Kubensky. Kohe teise poolaja alguses suurendas Oskar Lasn külaliste eduseisu, millele vaid kolm minutit hiljem leidis kodumeeskonna poolt vastuse Johannes Theodor Kollist, vähendades vahe üheväravaliseks. Viigivärava sepistas 89. minutil Oskar Tull. Korduskohtumises tuli avaväravat oodata 70. minutini, mil Kollist viis Viimsi U21 juhtima. Kalev U21 leidis värava vastuse viis minutit hiljem, Bruno Olavi Litmaneni tabamusest. Kohtumise lõppskoori 2:1 vormistas lisaajal Georg Andreas Gremberg, kindlustades Viimsi duubelvõistkonnale kahe mängu koondskoorina 4:3 võidu.

Kahe mängu kokkuvõttes tõusis Viimsi JK U21 järgmiseks hooajaks Esiliiga B tasandile, Kalev U21 jätkab järgmisel hooajal II liigas.