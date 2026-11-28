Eesti jäi koduväljakul kolmandal veerandil 26-punktilisse kaotusseisu, aga võitis otsustava veerandi 27:9 ning jõudis minut enne mängu lõppu viie punkti kaugusele. Siis tabas aga Ateena Panathinaikose mängumees Sylvain Francisco külmaverelise kolmese ja prantslased vormistasid 81:73 võidu.

"Lõpu energia oli väga hea, rahvas tuli kaasa. Rünnaku õnnestumised annavad meile palju tuhhi juurde. Alguses on keeruline, kui ise korvi ei saa, siis endale pannakse kiiresti vastu. See energia ja suhtumine, mis lõpus oli, kui sellega edasi sõita ja Soomes nii alustada, on ka sellest mängust kasu," rääkis 20 minutit tööd rüganud Sander Raieste pärast mängu.

Ta tõdes, et prantslased olid meie meestest suuremad. "Ei tea, kas just aukartus, aga suured kehad olid vastas. Jäime mingil määral väiksemaks, trennis päris selle vastu mängida ei saa. Agressiivne kaitse ehmatas meid alguses ära," sõnas Raieste.

"Meie tugevus võiks olla kiired rünnakud, mida meil oli lõpus rohkem, kui nad hakkasid mööda viskama. Esimesel poolajal oli seda vähem, seal on ka energia kadu, kui ei saa emotsiooni korve. Tuleb mängude algused paremaks saada, siis ei pea ennast välja kaevama kuskilt," lisas ta.

Eesti jätkab kolme võidu ja kuue kaotusega L-grupis kuuendal ehk viimasel kohal, esmaspäeval minnakse külla grupis teisel kohal olevatele põhjanaabritele. "Nad on hetkel ilma staarideta meie masti võistkond. Oodata on võistkondlikku mängu, me peame pea külma hoidma ja selle mängu läbi hammustama. Ise selle hea rütmi, mille lõpus käima saime, algusest peale lahti jooksma. Pingevabalt ja hea emotsiooniga lõpuni mängima," ütles Raieste.