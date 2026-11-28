Hispaanlastel brittide vastu ülemäära keeruliseks ei läinud. Rafael Jodar (ATP 10.) alistas Cameron Norrie (ATP 52.) 6:2, 7:5, misjärel alistas maailma kolmas reket Carlos Alcaraz Arthur Fery (ATP 32.) 6:2, 6:1.

Finaalis ootab hispaanlasi ees Itaalia meeskond, kes sai poolfinaalis Tšehhi üle pingelise võidu. Kõigepealt alistas Lorenzo Musetti (ATP 27.) Jakub Menšiki (ATP 15.) 6:3, 6:4, aga Jiri Lehecka (ATP 14.) sai Flavio Cobolli (ATP 7.) üle 6:2, 1:6, 6:3 võidu ning viis vastasseisu otsustavasse paarismängu. Seal vormistasid Musetti ja Andrea Vavassori Lehecka ja Tomaš Machaci üle lõppmängus 3:6, 6:1, 7:6 (4) võidu.

Itaalia on viimasel kolmel aastal Davise karikasarja võitnud, ühtlasi on tegemist mulluse finaali korduskohtumisega. "Olen väga õnnelik ja uhke, et sai Hispaania finaali aidata," rääkis Alcaraz pärast poolfinaali. "Hispaania mängib teist aastat järjest finaalis, aga minu jaoks on see esimene. Annan endast kõik, et võita. Olen seda karikat pikka aega taga ajanud ja nüüd on meil see võimalus."

Itaalia on Davise karikasarjas võidutsenud neli korda, Hispaania auhinnakappi kuulub kuus karikat.