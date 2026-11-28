Lisaks Kuressaarele kuuluvad järgmisel hooajal Premium liigasse Tallinna FCI Levadia, Paide Linnameeskond, Tallinna FC Flora, Nõmme Kalju, Tartu Tammeka, Harju Laagri, Pärnu Vaprus, Nõmme United ja esiliiga tšempioniks tulnud Tartu Welco.

FC Kuressaare alistas Premium Liiga üleminekumängudes Viimsi JK kokkuvõttes 3:0 ning säilitas koha tippkonkurentsist ka järgmiseks hooajaks.

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