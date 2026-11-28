Kuressaare säilitas koha Premium liigas
FC Kuressaare alistas Premium Liiga üleminekumängudes Viimsi JK kokkuvõttes 3:0 ning säilitas koha tippkonkurentsist ka järgmiseks hooajaks.
Tänavu Premium liigas üheksanda koha saanud Kuressaare võitis nädal tagasi toimunud avamängu esiliigas teisena lõpetanud Viimsi vastu 2:0.
Laupäeval peetud kordusmängu võitis Kuressaare kodupubliku ees 1:0. Ainsa värava lõi 71. minutil Aston Visse.
Lisaks Kuressaarele kuuluvad järgmisel hooajal Premium liigasse Tallinna FCI Levadia, Paide Linnameeskond, Tallinna FC Flora, Nõmme Kalju, Tartu Tammeka, Harju Laagri, Pärnu Vaprus, Nõmme United ja esiliiga tšempioniks tulnud Tartu Welco.
Toimetaja: Henrik Laever