Juuniorklassis saavutas Eesti rühmadest parima tulemuse VK Rütmika Rebasesabad Junior, kes kogus kahe katse kokkuvõttes 52,650 punkti ja sai kuuenda koha. VK Rütmika Lily teenis kahe katse peale 50,000 punkti ja sai üheksanda koha.

Kvalifikatsioonis teenis Võimlemisklubi Janika Minella 24,650 punkti (16. koht).

Kokku osales juuniorklassis 34 rühma 16 riigist.

Juunioride maailmameistriks tuli Venemaa rühm Madonna Junior 56,800 punktiga, hõbeda sai Bulgaaria rahvuskoondis ja pronksi Venemaa rühm Victoria.

Riikide arvestuses oli juuniorklassi parim Venemaa (82,950 punkti), hõbemedalid teenis Soome (80,100) ja pronksmedalid sai Eesti (76,150 punkti).

Meistriklassis oli edukaim Eesti rühm VK Rütmika Rebasesabad, kelle kahe katse summa 53,300 punkti tõi kuuenda koha. Finaalis võistles ka Võimlemisklubi Piruett Esperanza, saavutades 11. koha (49,800). Võimlemisklubi Janika Tallinn Melissa jäi eelvõistlusel 22. kohale (22,900 punkti).

Meistriklassis osales 31 rühma 16 riigist.

Maailmameistritiitli saavutas Venemaa rühm Expressia (58,150), hõbeda sai samuti Venemaa rühm Madonna (56,600) ja pronksi Soome Minetit (56,200).

Riikide arvestuses liideti kolme esindusrühma parimad tulemused ning Eesti kogus 74,950 punkti, mis andis kõrge neljanda koha. Võidutses Venemaa (83,300), hõbemedalid jäid Soome rühmadele (76,95) ja pronksid said kaela Jaapani rühmad (77,350).

"Oleme meie rühmade üle tohutult uhked! Tüdrukud näitasid vaatamata keerulistele tingimustele suurepärast võitlusvaimu ja tugevaid sooritusi. Eriti suurt rõõmu teeb juunioride riikide arvestuse pronksmedal, mille nimel tuli võidelda maailma parimate vastu. Ka meistriklassi rühmad olid väga tublid: kolme rühma koondtulemusega saavutasime riikide arvestuses ülitihedas konkurentsis kõrge neljanda koha," rõõmustas Eesti Võimlemisliidu rühmvõimlemise toimkonna juht Pille-Riin Paas.

"Emotsionaalselt on need maailmameistrivõistlused olnud meie jaoks väga rasked. Kapteni vigastus vahetult enne võistlust oli kogu võistkonnale suur tagasilöök," tunnistas Rebasesabade ja Rebasesabad Juniori treeneri Elsa Sinijärv. Kapten Mona Maasikas vigastas viimasel võistluseelsel treeningul hüppeliigest. "Samas olen väga uhke tüdrukute üle, kes suutsid nii lühikese ajaga muutustega kohaneda ja platsil endast parima anda."

Tunded on vastakad – ühelt poolt on väga kahju, et me ei saanud näidata oma tegelikku potentsiaali parimas koosseisus, teisalt on mul siiralt hea meel selle üle, kuidas tüdrukud keerulises olukorras hakkama said," lisas Sinijärv.

Järgmised maailmameistrivõistlused toimuvad 24.–27. novembril 2027 Prantsusmaal.