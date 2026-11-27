Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) langes häkkerite rünnaku ohvriks, mille tagajärjel said kurjategijad ligi nii inimeste isikuandmetele kui ka äritegevuse materjalidele.

Rühmitus nimega Handsome Boy Hacking Club (HBHC) väidab, et varastas juhtorganilt üle 12 gigabaidi andmeid. See moodustab vähem kui 0,1% kõigist FIFA valduses olevatest andmetest, vahendab uudisteagentuur Reuters.

HBHC esines väidetavalt töötajatena, et varastada dokumente, sealhulgas isikut tõendavat ja immigratsiooniteavet, juhtimisinfot, finantsandmeid, juriidilisi dokumente, sisejuhtimise dokumente ja ekraanipilte. 19. novembril postitas ettevõte ekraanipildi FIFA toimikutest sotsiaalmeediakanalis X.

Teadete kohaselt ei sisaldanud varastatud andmed dokumente, mis olid seotud vastuolulise FIFA Forward Enterprise'i (FFE) ettepanekuga ehk Gianni Infantino veetud plaani kohta jalgpalli tippturniire osaliselt erasektorile müüa.

"FIFA saab kinnitada, et on langenud kuritegeliku küberrünnaku ohvriks, mille tulemusel on volitamata juurdepääs piiratud hulgale isikuandmetele ja äriandmetele," ütles FIFA pressiesindaja. "FIFA teeb tihedat koostööd asjaomaste asutustega, sealhulgas õiguskaitseorganitega."

"FIFA mõistab kõige karmimalt hukka teabe, eriti isikuandmete ebaseadusliku omandamise ja avaldamise. Sellised teod kujutavad endast tõsist ja vastuvõetamatut privaatsuse rikkumist ning võivad kaasa tuua olulisi tagajärgi asjaomastele isikutele."