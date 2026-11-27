Genfis toimuv male maailmameistrivõistluste tiitlimatš jätkus ka kolmandas partiis viigilainel. Valitsev maailmameister Gukesh Dommaraju (India) ja väljakutsuja Javohir Sindarov (Usbekistan) läksid esimesele puhkepäevale seisult 1,5:1,5.

Neljapäeval toimunud kolmas partii oli senise turniiri pikim, mis lõppes viigiga alles 60. käigu järel. Valged malendid olid Sindarovil. Seejuures otsustas just mustadega Gukesh vastast üllatada ja tekitada asümeetriat nii ava- kui ka keskmängus, kuid Sindarov ajapuuduse tingimustes ei murdunud.

Male MM-tiitlimatš kestab Šveitsi linnas Genfis 24. novembrist vajandusel 12. detsembrini. Vastamisi on kaks vaid 20-aastast maletajat: Gukesh tõusis maailmameistriks 2024. aastal, kui alistas toonase maailmameistri Ding Lireni (Hiina); Sindarov võitis üsna kindlalt aga kevadise pretendentide turniiri.