Embrich tagas tunamulluse Euroopa meistritiitliga endale 2025. aastaks Team Estonia A-kategooria toetuse, mis sisaldas igakuist 2500 euro suurust palgafondi ja 2200 euro suurust ettevalmistustoetust. Kokku määrati Embrichile aasta peale 56 400 eurot, kirjutab Postimees.

EVL sõlmis EOK-ga lepingu, mille järgi pidi vehklemisliit tagama, et Embrich saab talle suunatud raha kätte. Embrichi sõnul pole tema seda raha näinud. "Las vehklemisliit näitab EOK-le ja mulle, et ma sain selle raha kätte. Kui alaliit tõestab, et Irina Embrichi on toetatud, siis pole probleemi. Aga nad ei saa seda näidata, sest mulle pole seda raha makstud," ütles Embrich Postimehele.

Et EVL ja Embrich polnud sõlminud Team Estonia toetuse asjus omavahelist lepingut, mida alaliit oleks eeskirjade järgi pidanud tegema, ei kuulu vaidlus halduskohtu pädevusse. Nii peab Embrich pöörduma tsiviilkohtusse, mida ta ka plaanib.

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