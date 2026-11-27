Eestlannadel polnud lasketiirus just parim päev. Kõige vähem eksisid Ermits ja Hanna-Brita Kaasik. Ermits jättis esimeses tiirus üles kaks ja teises ühe märgi, aga läbis järgmised kaks lasketiiru puhaste paberitega. Ermits kaotas võitjale 6.20,5. Kaasik tegi samuti kolm möödalasku, eksides korra nii esimeses, teises kui neljandas tiirus. Kaasik lõpetas 70. kohaga, kaotades võitjale 7.19,0.

Susan Külm teenis viis trahviminutit ja sai 79. koha, kaotades 8.04,8. Tuuli Tomingas aga jättis üles koguni kaheksa märki ja sai 102 lõpetanud seas alles 99. koha, kaotades võitjale 11.17,3.

Ka suusarajal jäid eestlannad võistlejate teise poolde, parim oli Tomingas, kes näitas 67. sõiduaega, kaotades kiireimale 3.47,0.

Karjääri 14. MK-etapivõidu võtnud Öberg teenis küll ühe trahviminuti, aga oli rajal kiireim naine ja võttis kindla võidu, edestades kõik tiirud eksimusteta läbinud soomlanna Sonja Leinamot 22,7 sekundiga. Seejuures sai Leinamo teist hooaega järjest avaetapil tavadistantsil teise koha.

Kolmas oli selle distantsi valitsev olümpiavõitja, samuti kõik tiirud puhaste paberitega läbinud prantslanna Julia Simon, kes kaotas võitjale 35,4 sekundiga. Nulliga läbisid kõik tiirud ka neljanda koha saanud prantslanna Oceane Michelon (+53,1) ja viiendana lõpetanud norralanna Marthe Krakstad Johansen (+1.19,7) ning üheksanda koha saanud tšehhitar Tereza Vobornikova (+2.16,3).

Laupäeval on Kontiolahtis kavas segateatesõidud.

Enne võistlust:

Kokku on stardinimekirjas 103 naist, teiste seas ka Regina Ermits (number 16), Tuuli Tomingas (29), Susan Külm (63) ja Hanna-Brita Kaasik (84).

Eelmisel hooajal võitis MK-sarja tavadistantside arvestuses prantslanna Lou Jeanmonnot, kellele järgnesid rootslannad Anna Magnusson, Elvira Öberg, Hanna Öberg ja itaallanna Dorothea Wierer. Neist kolm esimest on ka reedel stardis, kuid äsja emaks saanud Hanna Öberg tänavu ei võistle ja Wierer on karjääri lõpetanud.

Favoriitidest võibki välja tuua Jeanmonnot' (52) ja noorema Öbergi (56), aga samuti itaallana Lisa Vittozzi (42). Häid võimalusi nähakse veel ka näiteks prantslannal Julia Simonil (62), norralannal Maren Kirkeeidel (44) ja soomlannal Suvi Minkkinenil (60).