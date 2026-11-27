Kõige rohkem geime loovutas kuuendana asetatud Anikina poolfinaalis, kui tema võidutulemus Anna Mihalka (Ungari) üle oli 6:4, 6:2. Finaalis tuli Anikinal kokku minna lõunanaabri Keisja Berzinaga (3. asetus), kes on maailma juunioride edetabelis 98. kohal ja Anikinast kaks aastat vanema. Kuid Anikina ülekaal oli selge, ta alistas Berzina 6:1, 6:0, vahendab tennisnet.ee.

Koos jõudsid Anikina ja Berzina ka paarismängu finaali, ent kaotasid seal 3:6, 2:6 Šveitsi paarile Iva Ivankovic – Kim Kriesi.

Anikinal oli nüüd juunioride edetabelis seitse 100 punkti tulemust – kolm J100 võitu, kolm J200 poolfinaali ja üks J300 veerandfinaali. Nüüd aga sai ta 200-punktise tulemusega juurde sada punkti ja lisaks paarismängu finaali eest sai ta 105 punkti, kuid maha läks 45-punktine tulemus. Nii sai Anikina juurde 60:4 (paarismängu punktid jagatakse neljaga) ehk 15 punkti. Kokku tähendab see, et Anikinal peaks esmaspäeval olema 812,75 punkti, mis praeguse seisuga annaks maailma edetabelis 84. koha, ent ka teiste mängijate punktid võivad muutuda, mistõttu see koht ei ole lõplik, kuid vähemalt maailma noorte esisajas on Anikina (praegu 116.) nüüd kindlasti.

J100 turniiril Saint-Gregoire'is (Prantsusmaa) mängis sel nädalal Nora Olivia Adamson, kes oli samuti kuuendana asetatud. Kahe võiduga jõudis Adamson veerandfinaali, aga seal tuli vastu turniiril esimesena asetatud Hermione Korpanec Davies (Suurbritannia), kellele Eesti neiu kaotas 3:6, 0:6.

Paarismängus alistasid aga neljandana asetatud Adamson ja Dasha Jones (Suurbritannia) poolfinaalis esimesena asetatud paari Sofia Cadar (Itaalia) – Sara Nicole Sitari (Rumeenia) 6:3, 6:3, kuid finaalis kaotasid kolmandana asetatud Grace Bernsteinile (Rootsi) ja Nouk Kleinenbergile (Holland) 0:6, 4:6.

Adamson saab koos paarismänguga edetabelis juurde 13,25 punkti. Ta peaks 494. kohalt tõusma umbes 460. koha kanti.