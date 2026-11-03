Tamm ja Neel pidid kaotusega leppima

Tamm ja poolakast paariline Filip Peliwo viisid Hiinas Maanshanis toimuval M15 kategooria turniiril mängu venelase Aleksei Aleštševi ja austraallase Stefan Storchi vastu otsustavasse lõppmängu ning saavutasid seal ka 5:1 ja 7:5 edu, aga mängisid siis selle käest ja said 5:7, 6:3, 8:10 kaotuse.

Tamm osaleb Maanshanis ka üksikmängus, kus läheb avaringis vastamisi ameeriklase Jordan Chiuga.

Ingrid Neel ja mehhiklanna Giuliana Olmos said Hong Kongis aset leidvaks WTA 250 turniiriks kolmanda asetuse, aga hiinlanna Xinyu Jiang ja kohalik Hong Yi Cody Wong teenisid 6:4, 7:5 võidu ja lõpetasid sellega Neeli ja Olmose turniiri.