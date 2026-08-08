Ingrid Neel alustas Torontos paarismängu magusa võiduga

Eestit esindav tennisist Ingrid Neel ja tema paariline Giuliana Olmos (Mehhiko) alustasid Toronto WTA 1000 paarismänguturniiri vägeva võiduga, alistades avaringis teise asetusega Anna Danilina (Kasahstan) ja Aleksandra Krunici (Serbia) 6:4, 7:5.

Danilina ja Krunic jõudsid tänavu finaali nii Austraalia kui ka Prantsusmaa lahtistel. Kuigi mõlemad finaalid tuli neil kaotusega lõpetada, näitab kahe suure slämmi finaali jõudmine nende taset. Lisaks on Danilina segapaarismängus võitnud 2023. aasta US Openi koos soomlase Harri Heliövaaraga, vahendab tennisnet.ee.

Toronto avaringi kohtumises sündis kokku kaheksa murret, millest viis läksid Neeli ja Olmose arvele. Kohtumise üheks võtmekohaks kujunes aga teise seti otsustavate punktide mängimine.

Seitsmes geimis jõuti seisuni 40:40 ning Neel ja Olmos võitsid neist koguni kuus. Seega suutsid nad vaid ühe seitsmest geimist võita ilma otsustavate punktideni jõudmata.

Mõlemas setis kulges mäng sarnase mustri järgi. Neel ja Olmos läksid 4:2 ette, kuid vastased suutsid seisu viigistada. Mõlema seti lõpp kuulus siiski Eesti-Mehhiko paarile.

Teises ringis ootab Neeli ja Olmost ees Ann Li (USA) ning Clara Tauson (Taani). Mõlemad on eelkõige tuntud üksikmängijatena, kuid Tauson kuulub ka paarismängus maailma esisajasse, paiknedes hetkel 91. kohal.