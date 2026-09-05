Ingrid Neel pääses esimest korda USA lahtistel kolmandasse ringi

Neel ja Olmos mängisid Ena Shibahara ja Lanlana Tararudee tasavägise avaseti, aga jaapanlanna ja tailanna suutsid lõppmängus 7:5 võidu võtta. Neeli ja Olmose vastus oli aga võimas ning teises setis vormistasid nad kindla 6:1 võidu.

Otsustava geimi alguses vahetasid paarid geimivõitusid, kuid Neel ja Olmos murdsid 2:2 viigiseisul vastaste servi ning läksid seejärel ka 4:2 juhtima. Enam nad vastastel viigistada ei lubanud ja realiseerisid 6:7 (5), 6:1, 6:4 võiduga edasipääsu kaheksandikfinaali.

USA-s sündinud, aga 2023. aastal Eesti lipu alla kolinud Neel mängib USA lahtistel viiendat korda, kuid pääses esimest korda teisest ringist edasi. Tänavu jõudis ta koos Olmosega Wimbledoni slämmiturniiril veerandfinaali.

Neel ja Olmos kohtuvad kaheksandikfinaalis kas Harriet Darti ja Maia Lumsdeniga või Cristina Bucsa ja Nicole Melichar-Martineziga.