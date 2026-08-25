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Kristjan Tamm pääses Taipeis taas põhiturniirile

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Tennis

Kristjan Tamm (ATP 1150.) mängib teist nädalat järjest Taipeis WT M25 turniiril. Eestlane läbis taas kvalifikatsiooni, alistades edasipääsu otsustanud mängus jaapanlase Noritaka Koizumi (ATP 949.) 6:2, 7:6.

Esimeses setis tegi Tamm murde neljandas ja kaheksandas geimis. Teises setis olid seisuni 4:4 mõlemad teinud kolm murret, mis käis samasuguse mustri järgi – esmalt jaapanlane ja siis Tamm viigistas, vahendab tennisnet.ee.

Seejärel hoidsid mõlemad servi ja tie-break'i otsustas Tamme minimurre seisul 5:4. Jaapanlane sai küll oma servil veel punkti, kuid siis oli Tammel seisul 6:5 kasutada matšpall oma servil ning selle ta ka realiseeris.

Tamm peaks teisipäeval alustama ka paarismängu, kus tema partner on taas kasahh Grigori Lomakin. Koos Lomakiniga jõudis Tamm eelmisel turniiril ka finaali.

Esialgu on Taipeis aga iga päev sadanud, mistõttu on mängud pooleli jäänud ning paarismängu ei pruugi toimuda.

Toimetaja: Lisette Holst

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