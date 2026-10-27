Tamm alustas Singapuri turniiri topeltvõiduga

Eesti neljas reket Kristjan Tamm jätkas turneed Aasias ning sai teisipäeval Singapuri WT M15 turniiril võidu nii üksik- kui paarismängus.

Üksikmängus alistas Tamm (ATP 1046.) Indoneesia tennisisti Jaden Dewandaka Tani (ATP 1996.) 6:3, 7:6, vahendab Tennisnet.ee.

Esimeses setis tegi Tamm ainsa murde seisul 4:3, teises setis ühtki murret polnud. Sealjuures polnud Tanil Tamme servil ühtki murdepalli, vaid kahel korral oli eestlase pallingugeimis seis 40:40. Tie-break'is juhtis Tamm 4:1, aga kaotas seejärel kaks punkti oma servil ja seis viigistus 5:5. Siiski ei pääsenud vastane kordagi ette ja Tamm võitis 8:6.

Tamme teise ringi vastane selgub kolmapäeval ja selleks võib suure tõenäosusega olla turniiril esimesena asetatud M Rifqi Fitriadi (Indoneesia, ATP 536.).

Paarismängus võitsid kolmandana asetatud Tamm ja jaapanlane Kosuke Ogura Aleksei Aleštševit (-) ja Ethan David Zappi (Indoneesia) 6:7, 6:2, 10:8. Esimeses setis kaotasid Ogura - Tamm oma servi seisul 5:5, aga võtsid selle järgmises geimis tagasi. Ent kiires lõppmängus olid vastased kindlalt üle 7:1.

Teises setis läksid Tamm ja tema paariline 2:0 ette, aga vastased viigistasid 2:2. Seejärel võitsid Ogura ja Tamm neli geimi järjest, kuid neist kaks otsustava punktiga seisul 40:40. Tie-break kulges tasavägiselt, kumbki pool üle kahe punkti ette ei pääsenud. Seisul 8:8 võitsid Ogura - Tamm tõrjepunkti ja seejärel lõpetasid mängu oma serviga.

Paarismängus on Ogura ning Tamme vastased veerandfinaalis juba teada, need on Shaheed Alam (Singapur) ja Felix Mischker (Suurbritannia).