Tamm pidi finaalis vastu võtma kaotuse

Tennisist Kristjan Tamm (ATP 1118.) jõudis Hiinas Maanshanis toimunud World Tennis Touri M15 turniiril üksikmängus finaali, kus pidi tunnistama kolmandana asetatud hiinlase Rigele Te (ATP 740.) 6:4, 6:4 paremust. Tegemist oli Tamme tänavuse hooaja esimese üksikmängufinaaliga.

Esimene sett algas Tammele keeruliselt, kui ta kaotas kohe esimeses geimis oma pallingu. Edasi hoidsid mõlemad mängijad kindlalt servi ning eestlasel murdevõimalusi ei tekkinud, mistõttu lõppes sett vastase 6:4 võiduga.

Teises setis haaras Tamm initsiatiivi. Ta murdis vastase pallingu ja asus juhtima 3:1. Järgmises geimis oli eestlasel oma servil kasutada 40:15 eduseis, kuid vastane suutis tagasi tulla. Hiinlane võitis seejärel neli geimi järjest ning kindlustas lõpuks 6:4 setivõiduga turniiri esikoha.

"Esimene sett algas minu poolt natuke aeglaselt ning vastane kasutas selle kohe ära ja murdis mu pallingu. Teises setis olin 3:1 ja 40:15 eduseisus oma servil, kuid ei suutnud geimi ära võtta. Täna ei õnnestunud ka serv kõige paremini ning jäin mängus kohati liiga passiivseks ega suutnud piisavalt initsiatiivi haarata," kommenteeris Tamm finaali järel.

Kui varasemates kohtumistes oli Tamme serv üheks tema tugevuseks – kolme mängu jooksul lõi ta kokku 32 ässa ja tegi vaid viis topeltviga –, siis finaalis kogunes kuus ässa ja neli topeltviga ning esimese servi õnnestumise protsent oli 59.

Maanshani finaalikoht tähistab Tamme selle hooaja parimat üksikmängutulemust. Juunis alanud hooajal oli ta seni jõudnud neljal turniiril veerandfinaali, kuid nüüd õnnestus esmakordselt pääseda esikohamängule.

Paarismängus on Tamm tänavu võitnud kolm WT M15 turniiri. Koos Markus Mölderiga triumfeeris ta Soomes Vaasas ja Poolas Rzeszówis ning oktoobri lõpus lisandus kolmas tiitel Singapuris koos jaapanlase Kosuke Oguraga.