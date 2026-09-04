Tamm langes Hiinas konkurentsist veerandfinaalis

28-aastane Tamm ja üheksa aastat noorem Tomida pidasid avasetis maha tasavägise lahingu, milles jaapanlane läks algul 2:0 juhtima, kuid Tamm suutis 4:4 viigistada. Pärast seda vahetasid mehed geimivõitusid kuni vaja läks tie-break'i, kus Tomida siiski 7:3 peale jäi.

Teine sett kuulus aga täielikult jaapanlasele, Tomida võitis viis geimi järjest ning vormistas seejärel teise matšpalliga kindla 7:6 (3), 6:1 võidu.

Tamm lõi kolm ässa ja tegi neli topeltviga, Tomida arvele jäi kaks ässa ja kolm topeltviga. Jaapanlane sai neli murdevõimalust ning kasutas neist ära neli, eestlane kasutas ära oma ainsa võimaluse.