Zverev teenis hooaja 60. võidu

Turniiril esimesena asetatud Zverev alistas kolmandas ringis kaks tundi ja 17 minutit kestnud kohtumises 6:4, 6:7 (8), 6:3 prantslase Quentin Halysi (ATP 48.).

See on Zverevi karjääris kolmas kord, kui ta on ühe hooajaga saanud vähemalt 60 võitu – 2018. aastal jäigi tal kirja 60 võitu, kaks aastat tagasi teenis ta 69 võitu.

"Tunnen, et olen sel hooajal suutnud valida kohad, kus tahan hästi mängida ja olen sellega hakkama saanud," sõnas Prantsusmaa lahtistel karjääri esimese slämmiturniiri võitnud Zverev, kes triumfeeris ka hooaja viimasel slämmil USA-s. "Karjääri algusaastatel ei osanud ma seda teha, siis tahtsin mängida kõikidel turniiridel hästi. Sel aastal olen küll palju mänginud ja võib-olla ka saanud kaotusi, mis pidanuks olemata olema, aga samas tasus see kõik ära, sest võitsin kaks slämmi ja jõudsin ka Wimbledonis finaali. Nii et olen rahul, aga ma ei usu, et 60 võitu päris õiget pilti näitab."

Karjääri jooksul kaheksa Mastersi turniiri võitnud Zverev pole Shanghais kunagi varem võidutsenud, parimal juhul on ta jõudnud finaali – sellega sai ta hakkama 2019. aastal. Juhul kui ta tänavu jõuab vähemalt poolfinaali, kindlustab ta selle, et lõpetab hooaja maailma esireketina. Päriselt võib ta edetabeli esikohale tõusta kõige varem 2. novembril.

Shanghais läheb Zverev neljandas ringis vastamisi 19. asetatud Aleksandr Bublikuga, kes sai 6:7 (7), 6:3, 7:6 (6) jagu 16. paigutusega Brandon Nakashimast.