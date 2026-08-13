Swiatek jõudis tänavu esimest korda finaali

Swiatek (WTA 8.) sai kaks tundi ja 17 minutit kestnud kohtumises 6:3, 1:6, 6:3 jagu ukrainlanna Elina Svitolinast (WTA 9.), seejuures oli Swiatek Svitolinale tänavu kahel korral kaotanud.

Karjääri jooksul kuus slämmiturniiri võitnud Swiatek mängis viimati finaalis pea aasta tagasi – mullu septembris Lõuna-Koreas, kui sai ka turniirivõidu.

"Elina vastu on alati raske mängida, nii et mul on hea meel, et võitsin," sõnas Swiatek, kes jõudis karjääris 14. korda WTA 1000 kategooria turniiril finaali. "Eriti selle üle, et suutsin kolmandas setis paremini mängida. Kindlasti suur edasiminek. Peamiselt tahtsin mängukvaliteeti parandada, sest taktikaga ei tee suurt midagi, kui ei löö palli õigesti. Teadsin, et olen selleks võimeline, sest esimeses setis tegin seda. Olen õnnelik, et olin piisavalt kannatlik, ei olnud pettunud ega andnud alla, vaid leidsin viisi, kuidas kolmandas setis paremini mängida."

Enne Toronto turniiri polnud Swiatek sel hooajal kordagi kolmes setis edetabeli top20 mängijatest jagu saanud, aga Kanadas on ta seda juba kahel korral teinud – lisaks Svitolinale alistas ta neljandas ringis kolmes setis Marta Kostjuki. "See pole olnud lihtne hooaeg, ilmselt tegelikult mu elu kõige keerulisem," nentis Swiatek. "Aga see nädal on olnud väga positiivne ja inspireeriv."

Esimest korda Kanadas finaali pääsenud Swiatek mängib karika nimel Kasahstani esindava Jelena Rõbakinaga (WTA 2.), kes alistas täpselt kaks tundi kestnud kohtumises 5:7, 6:2, 6:2 ameeriklanna Coco Gauffi (WTA 4.). Rõbakina on sel hooajal kõva kattega väljakuil saanud 26 võitu, olles selles arvestuses edukaim naine.

Swiatek ja Rõbakina lähevad vastamisi 13. korda, seni on mõlemal kirjas kuus võitu. Viimati olid nad vastamisi tänavuste Austraalia lahtiste meistrivõistluste veerandfinaalis, kus Rõbakina jäi peale 7:5, 6:1.

Swiatekile on see karjääri 31. finaal, seni on ta saanud 25 turniirivõitu, Rõbakina mängib enda 26. finaalis, varasemast on tal 13 turniirivõitu.